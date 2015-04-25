444Dergi

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ATLAS

Doğa ve Gezi Dergisi

Kapak Fiyatı: 10.00

Bizdeki Fiyatı 9.50

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BAZAAR

Medyaya Yön Veren Dergi

Kapak Fiyatı: 12.00

Bizdeki Fiyatı 11.50

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BEBEĞİM VE BİZ

En Çok Okunan Anne Bebek Dergisi

Kapak Fiyatı: 7.00

Bizdeki Fiyatı 6.50

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BLUE JEAN

Gençlik Müzik Dergisi

Kapak Fiyatı: 9.00

Bizdeki Fiyatı 8.50

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BURDA

Moda Dergisi

Kapak Fiyatı: 7.50

Bizdeki Fiyatı 7.00

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ALL

Aylık Alışveriş ve moda dergisi

Kapak Fiyatı: 7.00

Bizdeki Fiyatı 5.00

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ATLAS

Doğa ve Gezi Dergisi

Kapak Fiyatı: 10.00

Bizdeki Fiyatı 9.50

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BANYO MUTFAK

Banyo, mutfak, seramik showroomu

Kapak Fiyatı: 10.00

Bizdeki Fiyatı 5.50

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BAZAAR

Medyaya Yön Veren Dergi

Kapak Fiyatı: 12.00

Bizdeki Fiyatı 11.50

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BEBEĞİM VE BİZ

En Çok Okunan Anne Bebek Dergisi

Kapak Fiyatı: 7.00

Bizdeki Fiyatı 6.50

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DIGITALAGE

İş Kültür Dergisi

Kapak Fiyatı: 12.50

Bizdeki Fiyatı 7.00

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GASTRONOMİ

Turizm sektörünün aynası (2 ayda bir yayınlanır)

Kapak Fiyatı: 10.00

Bizdeki Fiyatı 5.50

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KİTAPLIK

2 Aylık Edebiyat Dergisi

Kapak Fiyatı: 15.00

Bizdeki Fiyatı 7.00

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TURKISHTIME

Aylık Ekonomi ve İş Kültürü Dergisi

Kapak Fiyatı: 9.00

Bizdeki Fiyatı 5.00

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CİNS

Cins, birinci sınıf bir kültürün, birinci sınıf bir düşüncenin, birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi olmak için yayında.

Kapak Fiyatı: 6.00

Bizdeki Fiyatı 5.50

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ATLAS

Doğa ve Gezi Dergisi

Kapak Fiyatı: 10.00

Bizdeki Fiyatı 9.50

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COSMOPOLITAN

Dünyanın en çok satan kadın dergisi

Kapak Fiyatı: 12.00

Bizdeki Fiyatı 11.50

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YACHT

Hayata Denizlerin Penceresinden Bakanların Dergisi yacht dergisi

Kapak Fiyatı: 12.00

Bizdeki Fiyatı 11.50

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YACHTING WORLD ( UK )

YACHTING WORLD ( UK ) İNGİLİZCE

Kapak Fiyatı: 41.00

Bizdeki Fiyatı 40.00

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YACHTING MONTHLY ( UK )

YACHTING MONTHLY ( UK ) İNGİLİZCE

Kapak Fiyatı: 40.00

Bizdeki Fiyatı 38.00

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CAPITAL

Ekonomi Dergisi

Kapak Fiyatı: 12.00

Bizdeki Fiyatı 11.50

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FORBES

Hayatınızı Zenginleştirir

Kapak Fiyatı: 12.00

Bizdeki Fiyatı 11.50

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FORTUNE

Popüler İş Dünyası Dergisi

Kapak Fiyatı: 9.50

Bizdeki Fiyatı 5.50

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TURKISHTIME

Aylık Ekonomi ve İş Kültürü Dergisi

Kapak Fiyatı: 9.00

Bizdeki Fiyatı 5.00

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DERİN EKONOMİ

Türkiye'nin Yeni Ekonomi Dergisi

Kapak Fiyatı: 9.00

Bizdeki Fiyatı 8.00

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CAPITAL

Ekonomi Dergisi

Kapak Fiyatı: 12.00

Bizdeki Fiyatı 11.50

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ESQUIRE

Erkeğin Ağırlık Merkezi

Kapak Fiyatı: 12.00

Bizdeki Fiyatı 11.50

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OTO HABER

Türkiye'nin Otoritesi

Kapak Fiyatı: 9.90

Bizdeki Fiyatı 9.40

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MENS HEALTH

Kapak Fiyatı: 10.00

Bizdeki Fiyatı 6.00

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ALL

Aylık Alışveriş ve moda dergisi

Kapak Fiyatı: 7.00

Bizdeki Fiyatı 5.00

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BLUE JEAN

Gençlik Müzik Dergisi

Kapak Fiyatı: 9.00

Bizdeki Fiyatı 8.50

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DIGITALAGE

İş Kültür Dergisi

Kapak Fiyatı: 12.50

Bizdeki Fiyatı 7.00

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HEY GIRL

Genç Kızların 1 Numaralı Dergisi

Kapak Fiyatı: 7.00

Bizdeki Fiyatı 6.50

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LEVEL

Bilgisayar Oyunları Dergisi Level dergisi

Kapak Fiyatı: 8.90

Bizdeki Fiyatı 8.50

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ALL

Aylık Alışveriş ve moda dergisi

Kapak Fiyatı: 7.00

Bizdeki Fiyatı 5.00

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BANYO MUTFAK

Banyo, mutfak, seramik showroomu

Kapak Fiyatı: 10.00

Bizdeki Fiyatı 5.50

Detay

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BAZAAR

Medyaya Yön Veren Dergi

Kapak Fiyatı: 12.00

Bizdeki Fiyatı 11.50

Detay

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BURDA

Moda Dergisi

Kapak Fiyatı: 7.50

Bizdeki Fiyatı 7.00

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ELELE

25 Yıllık Modern Kadın Dergisi

Kapak Fiyatı: 9.00

Bizdeki Fiyatı 8.50

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ATLAS

Doğa ve Gezi Dergisi

Kapak Fiyatı: 10.00

Bizdeki Fiyatı 9.50

Detay

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BEBEĞİM VE BİZ

En Çok Okunan Anne Bebek Dergisi

Kapak Fiyatı: 7.00

Bizdeki Fiyatı 6.50

Detay

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BİLİM VE GELECEK

Aylık Bilim Kültür Dergisi

Kapak Fiyatı: 11.00

Bizdeki Fiyatı 6.50

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CAPITAL

Ekonomi Dergisi

Kapak Fiyatı: 12.00

Bizdeki Fiyatı 11.50

Detay

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COSMOPOLITAN

Dünyanın en çok satan kadın dergisi

Kapak Fiyatı: 12.00

Bizdeki Fiyatı 11.50

Detay

Takip Listeme Ekle Karşılaştır
BANYO MUTFAK

Banyo, mutfak, seramik showroomu

Kapak Fiyatı: 10.00

Bizdeki Fiyatı 5.50

Detay

Takip Listeme Ekle Karşılaştır
BAZAAR

Medyaya Yön Veren Dergi

Kapak Fiyatı: 12.00

Bizdeki Fiyatı 11.50

Detay

Takip Listeme Ekle Karşılaştır
BİLİM VE GELECEK

Aylık Bilim Kültür Dergisi

Kapak Fiyatı: 11.00

Bizdeki Fiyatı 6.50

Detay

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ELELE

25 Yıllık Modern Kadın Dergisi

Kapak Fiyatı: 9.00

Bizdeki Fiyatı 8.50

Detay

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ELLE

Aylık Kadın Dergisi

Kapak Fiyatı: 12.00

Bizdeki Fiyatı 11.50

Detay

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BLUE JEAN

Gençlik Müzik Dergisi

Kapak Fiyatı: 9.00

Bizdeki Fiyatı 8.50

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25.04.2015

Bildiğini okuyan erkeklerin dergisi

Derginin alanında bir ilk olan web sitesi stil sahibi erkekler için çok değerli bir kaynak olarak yayın yapıyor. GQ aylık olarak yayınlanıyor ve web sitesi günlük güncelleniyor. 

Tamamını Oku

25.04.2015

Bildiğini okuyan erkeklerin dergisi

Derginin alanında bir ilk olan web sitesi stil sahibi erkekler için çok değerli bir kaynak olarak yayın yapıyor. GQ aylık olarak yayınlanıyor ve web sitesi günlük güncelleniyor.

Tamamını Oku

25.04.2015

Bildiğini okuyan erkeklerin dergisi

Derginin alanında bir ilk olan web sitesi stil sahibi erkekler için çok değerli bir kaynak olarak yayın yapıyor. GQ aylık olarak yayınlanıyor ve web sitesi günlük güncelleniyor.

Tamamını Oku
  • REFERANSLAR
    Ekonomik çözüm ve hızlı teslimat nedeni ile 444Dergi ekibiyle uzun süredir oldukça memnun şekilde çalışmaktayız.

    Pelit Pastaneleri

    Satınalma Sorumlusu

  • REFERANSLAR
    Ekonomik çözüm ve hızlı teslimat nedeni ile 444Dergi ekibiyle uzun süredir oldukça memnun şekilde çalışmaktayız.

    esteworld

    Satınalma Müdürü

  • REFERANSLAR
    Ekonomik çözüm ve hızlı teslimat nedeni ile 444Dergi ekibiyle uzun süredir oldukça memnun şekilde çalışmaktayız.

    MADO Pastaneleri

    Yönetici